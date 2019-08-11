"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.

Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

