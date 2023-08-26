HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Acemilik oldu' Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı sözler! O mitinglere işaret etti: 10 kişi konuşur mu?

'Acemilik oldu' Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı sözler! O mitinglere işaret etti: 10 kişi konuşur mu?

26.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendirdi. Muhalefetin stratejisine ilişkin, çarpıcı ifadeler kullanan Karamollaoğlu, "Bunlar acemilik oldu" derken mitinglerdeki konuşmalara da dikkat çekti. Karamollaoğlu, "2-3 kişi konuşur ya 10 kişi konuşur mu?" ifadelerini kullandı.

'Acemilik oldu' Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı sözler! O mitinglere işaret etti: 10 kişi konuşur mu?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından siyasette muhalefetteki partilerin ittifaka ilişkin yaptığı açıklamalar gündem yaratmaya devam ediyor. Seçimlere dair çarpıcı açıklamalar gelirken son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da çok konuşulacak ifadeler kullandığı bir açıklamada bulundu. Katıldığı TV5 canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu'nun 'acemilik' sözleri dikkat çekti.

Temel Karamollaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"YÜZDE 56'LARI YAKALAMA ŞANSIMIZ VARDI"

"Yaklaşık 1 ay öncesine kadar politikalar öyle gösteriyordu ki, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlardaki karışıklık... Yani işte bizim normalde bütün genel başkanlar... İnanmasak olur mu...

t1

"BUNLAR ACEMİLİK OLDU"

Bütün genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama böyle bir seçimde... Biz bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu.

"DAHA DÜZGÜN MİTİNGLER YAPMALIYDIK! 2 KİŞİ KONUŞUR YA 10 KİŞİ KONUŞUR MU?"

Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?

'Sonucu, bedeli ne olursa olsun...' İYİ Partili isimden 'yerel seçim' çıkışı 'Sonucu, bedeli ne olursa olsun...' İYİ Partili isimden 'yerel seçim' çıkışı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi!Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Japonya'dan Fukuşima hamlesi sonrası açıklamaJaponya'dan Fukuşima hamlesi sonrası açıklama
Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu muhalefet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.