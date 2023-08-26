'Acemilik oldu' Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı sözler! O mitinglere işaret etti: 10 kişi konuşur mu?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından siyasette muhalefetteki partilerin ittifaka ilişkin yaptığı açıklamalar gündem yaratmaya devam ediyor. Seçimlere dair çarpıcı açıklamalar gelirken son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da çok konuşulacak ifadeler kullandığı bir açıklamada bulundu. Katıldığı TV5 canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu'nun 'acemilik' sözleri dikkat çekti.

Temel Karamollaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"YÜZDE 56'LARI YAKALAMA ŞANSIMIZ VARDI"

"Yaklaşık 1 ay öncesine kadar politikalar öyle gösteriyordu ki, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlardaki karışıklık... Yani işte bizim normalde bütün genel başkanlar... İnanmasak olur mu...

"BUNLAR ACEMİLİK OLDU"

Bütün genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama böyle bir seçimde... Biz bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu.

"DAHA DÜZGÜN MİTİNGLER YAPMALIYDIK! 2 KİŞİ KONUŞUR YA 10 KİŞİ KONUŞUR MU?"

Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?