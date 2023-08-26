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'Sonucu, bedeli ne olursa olsun...' İYİ Partili isimden dikkat çeken 'yerel seçim' çıkışı

26.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin tartışmaları hala bitmemişken şimdi de gözler 2024'te yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Özellikle muhalefet partilerinin nasıl bir adım atacağı ve seçime nasıl gireceği merak edilirken İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan çarpıcı sözler geldi. Kavuncu, "İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor. Sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor" dedi.

'Sonucu, bedeli ne olursa olsun...' İYİ Partili isimden dikkat çeken 'yerel seçim' çıkışı

Son dönemde siyaset gündemini karıştıran ve merak uyandıran açıklamalar peş peşe geliyor. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin ardından muhalefette tartışmalar sürerken şimdi de gözler yerel seçim için atılacak adımlara ve partilerin yapacağı hamlelere çevrildi. Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında neler yaşanacağı merak edilirken İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili Gerçek Gündem'e değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"SONUCU, BEDELİ NE OLURSA OLSUN TERAZİYE KENDİSİ ÇIKMAK İSTİYOR"

Kavuncu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor. Sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor. Bugüne kadar Türkiye için, Türk Milleti için elimizden gelen gayreti gösterdik; çoğunlukla büyük fedakârlıklarda bulunduk. Bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz.

"O GÜN BİZİ DİNLEMEYENLERİN, BUGÜN OLASI BİR BAŞARISIZLIĞI ŞİMDİDEN İHALE ETMEYE ÇALIŞMALARINI DA KABUL ETMİYORUZ"

Ancak bu gayreti kendi kimliğimizle, duruşumuzla daha net, Milletimizin ilgisini daha çok çekecek bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. İstanbul’daki ittifak yapısından bahsettiniz. Evet, 2019’daki seçim sürecinde, benim de İstanbul İl Başkanlığı görevimde iyi bir ivme sağlanmış ve ittifak yapılmıştı. Bugün de bize diyorlar ki; ‘Eğer siz ittifak yapmazsanız İstanbul gider, Ankara gider…’ Bir televizyon programında da dile getirdim. ‘Bu seçime dair başta aday konusu olmak üzere birçok şey Türk Milleti’nin talebine göre belirlenmezse Türkiye gider’ dedik, nitekim öyle de oldu. O gün bizi dinlemeyenlerin, bugün olası bir başarısızlığı şimdiden ihale etmeye çalışmalarını da kabul etmiyoruz. Her başarıda birçok paydaş var ama ne hikmetse kötü olan her şeyde İYİ Parti var.

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"HER TÜRLÜ OLUMSUZ DURUM İYİ PARTİ’YE İHALE EDİLİYOR"

İstanbul’un kazanılmasında yalnızca HDP'nin etkili ve önemli olduğu iddia ediliyor ama her türlü olumsuz durum İYİ Parti’ye ihale ediliyor. Bu kasıtlı tavrın ideolojik yönleri de var. Üsttenci ve kendini beğenmiş bir bakış açısıyla “İYİ Parti sağcıdır, sağcılara güven olmaz” diye örselenen bir İYİ Parti imajı yaratılıyor. Bunun teşkilatlar nezdindeki etkisini herkesin düşünmesi gerekiyor. Herkes yerel seçimler için İYİ Parti üzerinde baskı yaratmaya çalışırken bütün aktörler de odağı kasıtlı bir şekilde buraya yönlendiriyor. Bunları makul bir şekilde değerlendirip herkesin buna göre yorum yapması gerekiyor.

‘‘İYİ PARTİ SEÇİMLERE HER YERDE ADAY ÇIKARACAK GİBİ HAZIRLANIYOR’’

Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, teşkilatlarımızın bağımsız ve İYİ Parti kimliğiyle seçimlere girme isteğini net bir şekilde herkesin anlaması gerek. İYİ Parti seçimlere her yerde aday çıkaracak gibi hazırlanıyor. Çok iyi aday potansiyelimiz de mevcut, birçok ilde ve ilçede ciddi bir talep de söz konusu. İttifak ya da iş birliği, adına ne derseniz deyin, İYİ Parti’nin her il ve ilçede kazanma potansiyeli çok yüksek adayları var, bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış. Bizim adaylarımızı desteklemenizden mutlu oluruz, desteklemezseniz de alınmayız. Demokratik ve adil bir mücadele için başarılar diler, kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteririz."


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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İYİ Parti Buğra Kavuncu

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