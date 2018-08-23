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Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 03:13 | Son Güncelleme

Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu çok ağır oldu. Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 101 kazada 82 kişi öldü, 361 kişi de yaralandı.

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin beşinci günü olan Bayramın ikinci günü saat 16.00'dan sonra Malatya (2), Çorum, Kütahya, Samsun ve Kırıkkale'de meydana gelen 6 kazada 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Bu arada Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 4 kişinin olay yerinde öldüğü kazada ise 4 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 8'e yükselirken, 6 kişi de yaralandı. Böylece Kurban Bayramı'nın ikinci günü gece yarasına kadar meydana gelen 22 kazada 25 kişi yaşamını yitirirken, 82 kişi de yaralandı.

TATİLİN BEŞ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 82 ÖLÜ, 361 YARALI

Tatil süresince ise en çok ölümlü kaza, bayramın ikinci günü meydana geldi. Geçen Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den bayramın ikinci günü gece yarısına kadar yurt genelinde meydana gelen 101 kazada 82 kişi öldü, 361 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 25 ölü, 82 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 82 ölü, 361 yaralı ( 101 kaza)

DHA

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