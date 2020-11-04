HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acı haber! Bir gün arayla koronavirüse yenik düştüler

Acı haber! Bir gün arayla koronavirüse yenik düştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti.

Acı haber! Bir gün arayla koronavirüse yenik düştüler

Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ali Osman ve Necmettin Kaya, Turhal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BİR GÜN ARAYLA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜLER

Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Kaya, geçen hafta çarşamba günü yaşamını yitirdi. Bir gün sonra da babası Ali Osman Kaya hastalığa yenik düştü.

Baba-oğul Turhal ilçesinde toprağa verildi. (DHA)

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda binada çıkan yangında aydınlatma direğinden kayarak kaçtı
Yangın sırasında evden böyle kaçtı! Korku dolu anlar
İstanbul Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinlerinden açıklama! 'Tedirginiz'
İstanbul'da 'riskli' ilan edilen mahalle sakinleri diken üstünde!
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Depremin ardından iki ayrı noktada sıcak su çıkmaya başladı
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Depremde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadığı zor anlar gözyaşlarıyla anlattı
4 çocukla enkaz altında kaldı! O anları gözyaşlarıyla anlattı
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.