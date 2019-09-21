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Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 02:24 | Son Güncelleme

Kastomonu'da, taksi ile kamyonun çarpışması sonucu dede-torun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T 0502 plakalı taksi, plakası ve sürücüsü bilinmeyen kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Yusuf Eymen Daban (1), Hüseyin Daban (63), Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban’ı hastaneye kaldırdı. Yusuf Eymen Daban ile dedesi Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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