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Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

23.05.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izin süreleriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020'den bu yana izinlerin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Konu bugün değerlendirmeye alındı. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

80 bin mahkumun ve mahkum aileleri açık cezaevi izinleriyle alakalı kararı bekliyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." açıklamalarında bulunmuştu. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık cezaevi izinleri bugüne dek 12 kez uzatıldı. Bu izinlerin 31 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyordu. Ancak sürenin yeniden uzatılması kararının alındığı açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, izinlerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

Koronavirüs izninden şimdiye dek 200 bin Mahkûm yararlandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyen kişiler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

NASIL DÖNÜŞ YAPILACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecek. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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