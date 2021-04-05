Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinlerinin 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verilmişti. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisine göre açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı tarafından her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 2 kez daha uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda coronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Türkiye'de coronavirüs salgını nedeni ile açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Mart 2021 açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceği mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süreç 2 ay daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamayla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt buldu.

ADALET BAKANLIĞI BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinleri ile ilgili resmi sitesinden gelen açıklama şöyle; 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ AÇIKLAMASI

