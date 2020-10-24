Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylar hükümlülere verilen açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala 60 bin hükümlü ve hükümlü yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılan izinler gelecek ay sona erecekti. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bitecekken, bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.