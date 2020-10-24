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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Hükümlüleri ve hükümlü yakınlarını ilgilendiren açık cezaevi izinleri alınan kararla geçtiğimiz ay uzatıldı. Şimdi açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Pandemi sebebiyle izne çıkan hükümlülerin izinleri 30 Eylül itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. İzin bitiş tarihinin yaklaşmasıyla açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Peki, tekrar açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylar hükümlülere verilen açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala 60 bin hükümlü ve hükümlü yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılan izinler gelecek ay sona erecekti. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bitecekken, bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2020 konusunda daha önce Adalet Bakanlığı tarafından, açık ceza infaz kurumlarında yer alan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun koşulları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak ceza infazına karar verilmiş olan hükümlüler; 31 Mayıs’a kadar Covid-19 iznine gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından izin süresinin sona ereceği 31 Mayıs tarihinde riskin ortadan kalkmaması gerekçesiyle süre uzatma önerisinde bulunulmuştu ve önce 31 Mayıs 2020 itibarıyla 2 ay daha, sonra da 31 Temmuz 2020 itibarıyla daha açık cezaevi korona izni uzatılmıştı. Son olarak izinler 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Belirlenen tarih yaklaşırken açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak güncel bir gelişme yaşandı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor sorusuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti. Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda gelecek ay bitecek olan izinlerle ilgili açık cezaevi izinleri tekrar uzayacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yaptığı açıklamada Naci Bostancı; Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlattı. Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." şeklinde konuştu.

Yaşanan güncel gelişme sonucunda ise; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifle Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların izin süreleri Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor.

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