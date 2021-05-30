Mahkumlar ve mahkum aileleri tarafından merak edilen "Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?" sorusu yanıt buldu. Söz konusu açıklama Ceza Tevfik Evleri tarafından geldi. Açık cezaevi izinleri son tarihi nedir? İşte ayrıntılar...
Ceza Tevfik Evleri tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs'ta biteceği belirtilen açık cezaevi izinlerinin uzatıldığı duyuruldu. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, koronavirüs salgın riskinin devam etmesinden dolayı bahsi geçen izin sürelerinin 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Böylece mahkumlar, 31 Temmuz'a kadar izinli olacak. 31 Mayıs 2021'de başlayan iki aylık iznin sonunda nasıl bir yol izleneceği henüz net değil.
İnsan sağlığını tehdit eden salgının devam etmesi, vaka sayılarının düşmemesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her sefer 2 ayı geçmeyecek şekilde mahkumlara verilen izin süresi 2 kez uzatılabilir.
AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Söz konusu kanun teklifine göre izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilme, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilme, inceleme, hükümlü ve tutukluları dinleyebilme imkanına sahip olacak.
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına ilişkin düzenlenen raporların örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da sevk edilecek.
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların son bulması ile söz konusu kararların kanuna uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda görevli ve yetkili olacak.