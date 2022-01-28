Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Sarı saçlar, zorlu bir bakım sürecini beraberinde getirebilir. Kuaför salonlarında saçlarınıza uygulanan işlemler sonucunda saçlarınız yıpranabilir ve kuaför salonundan çıkarken sahip olduğunuz muhteşem saç rengi birkaç gün sonra aynı tonda olmayabilir. Fakat işlem görmüş saçlar için üretilen yıpranma karşıtı ve renk koruyucu ürünler sayesinde saçlarınızın sağlıkla parlaması hiç de zor değil! Düzenli bir şekilde uygulayacağınız bakım rutinleri, saçlarınızın daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlarken kötü renk geçişlerini ve matlaşmış görüntüyü alıp parlak ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlayacak.

1. Şampuan seçimi önemli!

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Her ay kuaförde uygulanan renk açma ve boya gibi işlemler, saç sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Neyse ki tu tip işlemler sonrasında saçlarınızın eski sağlığına kavuşup ipek gibi yumuşacık olmasını sağlayacak pek çok ürün alternatifi yer alıyor. OGX'in argan yağı ve ipek proteini içeren bu şampuanı, sülfat içermeyen formülü ile size daha sağlıklı saçlar vadediyor. Bu sayede yumuşacık ve capcanlı görünen saçlarınız, güzelliğinizi zirveye çıkaracak. Size de bakımlı saçlarınızın keyfini çıkarmak kalacak! Bu ürünü bir an önce denemeye ne dersiniz?

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2. Sarı saçların kurtarıcısı: Mor şampuan

Herkesin hayranlıkla baktığı o muhteşem sarı tonu elde etmek kolay değil elbette. Elde edilen rengin turunculaşmadan soğuk alt tonunu korumasını sağlamak da bir o kadar güç. Neyse ki son birkaç yıldır gittikçe popülerleşen mor şampuanlar, saçlarınızın ilk günkü tonunu korumak için yardımınıza koşuyor. L'Oreal Paris'in Serie Expert serisinde yer alan bu ürün, zamanla saçlarınızda oluşan turuncu yansımaları engelleyerek saçlarınızın göz alıcı bir parlaklık kazanmasını sağlıyor. İçerisinde yer alan mor pigmentler sayesinde saçlarınızdaki turuncu renk tonunu nötrlüyor. Bu özel ürünü haftada iki sefer uygulayarak saç renginizi koruyabilirsiniz.

3. Saç derinizi muhteşem bir masajla ödüllendirin

Sağlıklı saçlara giden yol, sağlıklı bir saç derisine sahip olmaktan geçer. Bakım rutininizde kullandığınız yanlış ürünler ve hava kirliliği gibi dış etkenler; ister istemez gözeneklerinizin tıkanmasına, dolayısıyla saçlarınızın olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Neyse ki duş sırasında uygulayacağınız iyi bir saç derisi masajı, kan dolaşımınızı hızlandırarak ölü derilerin arınmasına ve bu sayede saçlarınızın her zamankinden daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Maquer marka saç masaj tarağı, kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tasarımı sayesinde size konfor sunar. Ürünü şampuanlı saç derinize dairesel hareketlerle uygulayarak saç derinizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

4. Saç maskelerini ihmal etmeyin!

Belirli periyodlar ile uygulayacağınız saç maskeleri, saçlarınızın daha canlı görünmesini sağlayabilir. Saç renginizi daima canlı tutmak ve saçlarınızın parlamasını sağlamak için Kerastase'in bu saç maskesinden yardım alabilirsiniz. İlk kullanımdan itibaren etkisini göreceğiniz maske, saç tellerinizin derinliklerine işleyerek ton eşitsizliklerini engeller. İçerisindeki nemlendirici bileşenler sayesinde saçlarınızın neme doymuş, capcanlı ve ışıl ışıl parlayan bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Havlu ile nemini aldığınız saçlarınıza maskeden bir miktar uygulayarak bir süre saçlarınızda bekletebilir, sonrasında durulayabilirsiniz. Haftada bir uygulayarak saçlarınızın göz alıcı görünmesini sağlayabilirsiniz.

5. Durulanabilir saç kremlerine şans verin

Duşta gerçekleştireceğiniz son saç bakım adımıyla banyo maceranızı sonlandırmaya hazır mısınız? Saçlarınızın ipeksi bir yumuşaklığa kavuşmasını sağlayacak en etkili ürün hiç şüphesiz ki saç kremleri. Bu ürünler, şampuanların verdiği temizlik ve yumuşaklık hissini pekiştirerek saçlarınızın aldığı hasarı onarmaya yardımcı olur. Olaplex'in No: 5 Saç Kremi ile saçlarınızın ihtiyacı olan bakımı kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Ürün, boyalı saçlar dahil her saç tipi için kullanılabilir. Saç kreminin paraben, sülfat ve glüten içermeyen formülü sayesinde sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay. Duştayken ıslak saçınıza uygulayıp bir süre beklettikten sonra durulayarak kullanabilir, böylece ipek gibi saçlara sahip olabilirsiniz.

6. Saçlarınızı nemlendirmeyi unutmayın

Duşta uyguladığınız bakımın daha kalıcı olmasını sağlamak için durulanmayan bakım kremlerinden veya saç bakım yağlarından yardım alabilirsiniz. Eğer bu iki seçenek arasından bir seçim yapamıyorsanız haksız sayılmazsınız. Fakat yaptırdığınız işlemler nedeniyle yıpranmış saç uçlarına sahipseniz saç bakım yağları tam size göre. Saçlarınızı nemlendirmekle kalmayıp saçlarınızın parlaklık kazanmasını da sağlayacak ürün, hem kuru hem ıslak saça uygulanabilir. Saçlarınıza uygulanan işlemler sonrasında saçlarınızın kaybettiği nemi geri kazanmasını ve daha güçlü bir hal almasını sağlayacak ürünü sadece saç uçlarına ve boylarına uygulamanız yeterli olacak.

7. Isı koruyucu ürünler hayatınızı kurtaracak

Saçlarınızın muhteşem bir görünüme kavuşması için saç şekillendirici aletlerden yardım alıyor musunuz? Eğer saçlarınıza yüksek ısılı işlemler uyguluyorsanız bu koruyucu ürüne mutlaka ihtiyacınız olacak. Röfleli saçlar için özel olarak üretilmiş bu serum, saçlarınızın yüksek ısılı işlemlere karşı zarar görmesini engeller. Böylece saçlarınızı gönül rahatlığıyla şekillendirebilirsiniz. Saçlarınızı korumasının dışında güçlü bir bakım da sağlayan serum sayesinde olağanüstü saç stilleri yaratabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Elektriklenmeyi önleyen yapısıyla kabarmayan saçların keyfini çıkarabilirsiniz. Sağlıklı saçlarınızla herkesi etkileyebilir, her yerde bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

8. Saçlarınızı her gün yıkamak zararlı olabilir

Saçlarınızı her gün yıkamak, uzun vadede cansızlaşmasına ve sönük bir hal almasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda kuru şampuanlardan yardım alabilirsiniz. Günümüzde pek çok alternatifi bulunan kuru şampuanların sarı saçlar için olan versiyonu da mevcut. Urban Care'in sarı saçlar için özel olarak ürettiği bu ürün ile saçlarınızdaki fazla yağı giderirken saç diplerinizin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu ürünün keratin kompleks ve UV koruyucu özelliği ile saçlarınızı hem dış etkenlerden koruyabilir hem yıkamaya gerek duymadan tazelenmiş hissedebilirsiniz.

9. Duş alırken kullandığınız suyun kalitesini arttırabilirsiniz

Su, cilt ve saç sağlığı için büyük bir önem taşıyor. Saçlarınızı yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanmanız, saçlarınızın daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Suyun sıcaklığı gibi kalitesi de bir o kadar önemli. Flova, hayatınızı baştan sona değiştirecek filtreli duş başlığı sayesinde su kalitesini kendi imkanlarınızla iyileştirmenizi sağlar. İçerisinde yer alan filtreler sayesinde suyun içerisindeki zararlı maddeleri ayrıştırarak suyun daha yumuşak bir hal almasına imkan tanır. Ayrıca içerisinde yer alan narenciye özleriyle ruhsal bir dinginlik kazanmanızı da sağlayacak ürün sayesinde su tasarrufu da yapabilirsiniz.

10. En zor anınızın kurtarıcısı

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Saçlarınızın daha sağlıklı bir hal almasını sağlayacak pek çok ürün sıraladık fakat en önemlisini sona sakladık. Kuaför salonlarında insanın başına her şey gelebilir. Saçlarınız uzun işlemler sonucunda gözle görülür derecede yıpranabilir. Böyle durumlar için yardımınıza koşacak Liquid Keratin Bakım Seti ile saçlarınızı sağlıklı günlerine geri döndürebilirsiniz. Bir rutinde olması gereken tüm ürünleri tek bir kutunun içerisinde sunan set sayesinde saçlarınızın ağır hasar görmüş yapısını iyileştirebilir, baştan sona saç bakımı uygulayabilirsiniz. Böylece kuaför salonuna gitmeden kendi keratin bakımınızı kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.



