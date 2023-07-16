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Açıklama Elon Musk'tan geldi: Yarı yarıya düştü!

16.07.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada platformun reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Musk, reklam gelirlerindeki yaklaşık %50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle Twitter'ın nakit akışının negatif kaldığını ve başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Açıklama Elon Musk'tan geldi: Yarı yarıya düştü!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtta platformun reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

"HALA NEGATİF NAKİT AKIŞINDAYIZ"

Musk, verdiği yanıtta, "Reklam gelirindeki yaklaşık %50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışındayız. Başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Musk'ın reklam gelirlerindeki %50'lik düşüşle hangi zaman dilimini kastettiği belli değil.

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