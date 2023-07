Açıklama Elon Musk'tan geldi: Yarı yarıya düştü!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtta platformun reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

Musk, verdiği yanıtta, "Reklam gelirindeki yaklaşık %50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışındayız. Başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.