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Açıklamaları dünya çapında ses getirmişti! Eski CIA ajanı Edward Snowden Rus vatandaşı oldu

26.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD tarafından vatana ihanetle suçlanan ve Rusya'dan vatandaşlık talebinde bulunan CIA ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rus vatandaşlığı verildi. Snowden, ABD hükümetince istihbarat bilgilerini sızdırmakla suçlanıyordu. İşte haberin detayları...

Açıklamaları dünya çapında ses getirmişti! Eski CIA ajanı Edward Snowden Rus vatandaşı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran muhbir Edward Snowden'a resmi olarak Rus vatandaşlığı verdi.

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EDWARD SNOWDEN KİMDİR?

Eski CIA ajanı Edward Snowden 2013 yılında ABD'nin gizli bilgilerini açıklamakla suçlanmıştı.

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Snowden, vatana ihanet ile suçlamaları üzerine önce Hong Kong'a oradan da Moskova'ya kaçmıştı.

Rusya'ya iltica ettikten sonra devlet korumasına alınan ve Moskova'da yaşamaya başlayan Snowden'a son olarak 2017 yılında süresiz oturma izni verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Edward Snowden CIA abd
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