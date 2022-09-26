Açıklamaları dünya çapında ses getirmişti! Eski CIA ajanı Edward Snowden Rus vatandaşı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran muhbir Edward Snowden'a resmi olarak Rus vatandaşlığı verdi.
Eski CIA ajanı Edward Snowden 2013 yılında ABD'nin gizli bilgilerini açıklamakla suçlanmıştı.
Snowden, vatana ihanet ile suçlamaları üzerine önce Hong Kong'a oradan da Moskova'ya kaçmıştı.
Rusya'ya iltica ettikten sonra devlet korumasına alınan ve Moskova'da yaşamaya başlayan Snowden'a son olarak 2017 yılında süresiz oturma izni verilmişti.
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