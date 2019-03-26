Açıklanamayan kısırlık gebeliğe engel değil!

Günümüzde sağlıksız beslenme, içki ve sigara kullanımı, stres veya çeşitli sağlık problemleri nedeniyle açıklanamayan kısırlığa rastlanabiliyor. Uzmanlara göre öncelikle kısırlığın nedenleri hem anne hem baba adayı için araştırılmalı. Bu amaçla problemin kaynağını bulabilmek için çeşitli tahliller, hormon testleri uygulanmalı. Fakat bazı durumlarda, düzenli cinsel ilişkiye girilmesine ve yapılan tüm testlerin normal sonuç vermesine karşın açıklanamayan kısırlık meydana gelebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu günümüzde açıklanamayan kısırlık için uyguladıkları tedavilerin büyük oranda başarı yakaladığının altını çiziyor.

FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ MEVCUT

Öncelikle tıbbi tedavi yöntemlerinden önce, anne-baba adaylarının daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesiyle ve cinsel ilişki yoluyla doğal gebelik beklenmeli. Gebelik şansının arttırılması için, aşılama yöntemleri ve yumurtlama tedavileri de oldukça önemli. Sperm ve yumurtanın birleşmesini kolaylaştıran aşılama yöntemi kolay ve ağrısız bir işlem olup, bu yöntemle gebelik şansı arttırılabilir. Ancak tüm bu işlemler sonuç vermediğinde, Prof. Dr. Recai Pabuçcu açıklanamayan kısırlığın tedavisi için en etkili yöntemin tüp bebek tedavisi olduğunu belirtiyor.