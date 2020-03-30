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Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları internet ortamında yapılacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları internet ortamında yapılacak

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