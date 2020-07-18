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Açıköğretimde psikoloji bölümünün açılmasına Ece Üner'den tepki

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, açıköğretimde psikoloji bölümünün açılacak olmasına tepki gösterdi. Üner, "Derman bulmak için içimizi boşaltabileceğimiz bir alan vardı ama bir baktık asıl o alanın içi boşaltılıyor." ifadelerini kullandı.

Açıköğretimde psikoloji bölümünün açılmasına Ece Üner'den tepki

Psikoloji bölümünün açıköğretimde de açılması yönünde alınan karar tartışma yarattı. Türk Psikologlar Derneği, duruma tepki göstererek Danıştay 8. Dairesi'ne yürütmeyi durdurma davası açarken, psikoloji bölümünün açıköğretimde de açılacak olmasına bir tepki de Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den geldi.

Üner, şöyle konuştu:

"İÇİMİZİ BOŞALTABİLECEĞİMİZ BİR ALAN VARDI, ONUN DA İÇİNİ BOŞALTIYORLAR"

"Ruh sağlığını şimdi kaybedenler ne yapsın? Sosyal mesafe tamam. Ama hayat şartları, işsizlik? Bizi delirten şeylerle aramıza ruhsal mesafeyi nasıl koyacağız? Derman bulmak için içimizi boşaltabileceğimiz bir alan vardı ama bir baktık asıl o alanın içi boşaltılıyor."

"HALKIN AKIL SAĞILIĞINI TEHLİKEYE ATMAMAK LAZIM"

"Haberleri takip ediyorsanız görüyorsunuzdur, günden güne akıl ve ruh sağlığını kaybeden bir toplum var. Halkın dişinden tırnağından artırdığı akıl sağlığını da tehlikeye atmamak lazım herhalde."

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