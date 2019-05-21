HABER

'Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

GIDA Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

'Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- GIDA Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Yaz aylarında özellikle Çukurova Bölgesi’nde sıcaklıkların çok üst seviyelerde olduğunu ve bundan dolayı soğuk ortamda bekletilmeyen gıda ürünlerinin çabuk bozulduğunu belirten Alparslan, "Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur. Ama yaz aylarında bu risk artar. Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır. Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır. Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir" dedi.
'BOZULMA RİSKİ ARTIYOR'
Gıdaların düşük sıcaklıkta bekletilerek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu söyleyen Alparslan, açıkta satılan gıdanın havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkilendiğini ayrıca mikroplarla direk temas halinde olduğunu dile getirdi. Tavuk döner tüketiminin mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun olduğuna dikkat çeken Alparslan, şöyle konuştu:
“Kentimizde tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor. Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz."

FOTOĞRAFLI

'Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor''Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor''Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor'

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Dr. Nuran Gün: Ses dalgaları ile topuk dikeni ağrıları azalıyorDr. Nuran Gün: Ses dalgaları ile topuk dikeni ağrıları azalıyor
Medicana diyabet okulu açıldıMedicana diyabet okulu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne zaman ortaya çıkar, tedavi seçenekleri nelerdir?

En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

Alerjik astımı tetikleyen etkenler nelerdir? Alerjik astım olanlar nelere dikkat etmelidir?

Alerjik astımı olanlar bunlara dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.