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Acil serviste sahte doktor alarmı! Önlük ve stetoskopla yakalandı, kimliği şoke etti

01.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Üzerinde doktor önlüğü ve boynuna taktığı stetoskop ile acil servise giren Serkan A. (20) kendisini doktor olarak tanıttı. İnşaat işçisi olduğu ortaya çıkan Serkan A. gözaltına alındı. 8 ay önce de Rize’de hastanede ameliyathaneye girdiği ortaya çıkan Serkan A., “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum” dedi. İşte olayın detayları!

Acil serviste sahte doktor alarmı! Önlük ve stetoskopla yakalandı, kimliği şoke etti

Trabzon'da 3 gün önce inşaat işçisi Serkan A. üzerinde yeşil doktor önlüğü ve boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi önüne gitti. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında bir hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Serkan A., kendisini doktor olarak tanıtarak yardımcı olmak istediğini söyledi. Durumu fark edip görevlilerin kimlik sorduğu Serkan A.’nın doktor olmadığı anlaşıldı. Hastane görevlileri durumu polise bildirdi. Güvenlik görevlilerince hastane dışına çıkartılan Serkan A. gelen polis ekibince gözaltına alındı.

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‘DOKTOR OLMAK İSTEDİM’

Polisteki ifadesinde doktor olmadığını ve üzerindeki kıyafet ile stetoskobu Ankara’dan satın aldığını itiraf eden Serkan A., “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum. İnşaatta izinli olduğum gün önlük giyip stetoskop takıp hastaneye gittim. Pişmanım” dedi. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Serkan A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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AMELİYATHANEYE GİRMİŞ

Sahte doktor Serkan A.’nın 8 ay önce Rize’de inşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyathaneye girdiği öğrenildi. Görevlilerce yakalanan Serkan A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Trabzon hastane
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