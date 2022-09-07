'Açılışa özel indirim'den inanılmaz görüntüler! Kampanyayı duyup gelenler isyan etti: "Bu bir insanlık suçudur"

Açılışa özel indirimi duyan vatandaşlar saatler öncesinde mağazanın önünde yerini alarak kalabalığa karıştı. Açılışın indirimli ürünlerle yapılacağını duyuran mağaza kepenklerini açınca yığılma oluştu. Bunun üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve kepenkler kapatıldı. Vatandaşlardan biri " Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı" derken bir başkası ise " Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” diye konuştu. İşte olay yerinden görüntüler ve tüm ayrıntılar...

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı Delice Home isimli mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu.

VATANDAŞLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

“BİZİ KANDIRDILAR, HEPİMİZ BURADA MAĞDUR OLDUK”

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek şöyle dedi:

“Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar.”

“3-4 BİN KİŞİ TOPLANDI, SADECE 400-500 KİŞİ ALINDI”

Azize isimli bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye’lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra ’Polis memurları izin vermiyor’ denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz.“

(İHA)

