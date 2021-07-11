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  4. Acımasızlık! Kediyi çuvala koyup evin bahçesine attı

Acımasızlık! Kediyi çuvala koyup evin bahçesine attı

11.07.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yavru kediyi çuvala koyarak evin bahçesine attı. Ev sahibinin fark etmesiyle çuvalın içinden çıkarılan yavru kedinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Acımasızlık! Kediyi çuvala koyup evin bahçesine attı

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Barajüstü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yavru kediyi çuvalın içine koyup ağzını bağladıktan sonra evin bahçesine attı. Ev sahibi Nevzat Kara, fark ederek çuvaldan yavru kediyi çıkardı. Kara, sağlık durumu iyi olan yavru kediyi bir süre baktıktan sonra yeğenine sahiplendirdi.

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"ÇUVALIN İÇİNDEN SES GELİNCE KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK"

Ev sahibi Kara, "Bahçemizde otururken bir vatandaş çuvalı bizim bahçemize attı. Biz önce çöp attığını düşündük çok üzerine düşmedik. Çuvalın içinden ses gelince, eşim gidip baktı ve içinde kedi olduğunu söyledi. Torbanın ağzını açtığımda içinden kedi çıktı. Yavru kediyi görünce şaşırdım. Kedi ile mi ilgileneyim, yoksa adamın peşinden mi koşayım bilemedim. Kediyle ilgilenmeye karar verdim. Kedinin yaralı olup olmadığına baktım, sağlıklı olduğunu görünce önüne yiyecek bir şeyler koydum. Birkaç gün yanımızda kaldıktan sonra Gebze'ye götürüp yeğenime verdim" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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