Acıya ve kötü görünüme son! Ayağınızdaki nasırları geçirmek için…

Ayak derisindeki kalınlaşmalara nasır denmektedir. Nasır hastalık olarak bilinse de hastalık değildir. Cildin meydana gelen tehlikeye verdiği tepkidir. Cildin, içinde bulunduğu iki sert doku arasında kalınlaşması ile deri parçalanmak yerine tabakasını genişleterek tepki verir. Bunun sonucunda, cildin deforme olmasını engellemek için nasır meydana gelir. Nasırdan kurtulmak için ayak bakımına dikkat etmek gerekir. Geçmeyen nasıra ilaç ve kremler ile tıbbi müdahale yapılmalıdır.

NASIR İÇİN SOĞAN SUYU VE SİRKE

Malzemeler

1 adet soğan

½ bardak beyaz sirke (100 ml)

Streç film

Pamuk

Süngertaşı

Eski çoraplar

Yapılışı

Bu tedaviyi hazırlayabilmek için, temiz bir kabın içerisine beyaz sirkeyi boşaltın. Ardından mikroplardan ve bakterilerden kurtulmak için soğanı iyice yıkayın ve aşağıdaki aşamaları takip edin: