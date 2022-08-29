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Acıya ve kötü görünüme son! Ayağınızdaki nasırları geçirmek için…

29.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak nasırı toplumda çok sık görülmektedir. Yaşam kalitesini düşüren nasırlar ayaktayken oldukça ağrılara neden olmaktadır. Nasır sorunu için birçok yöntem denenmektedir. Denediğiniz yöntemler nasırlarınızı geçiremediyse bir de soğan suyu kürünü deneyebilirsiniz. Soğan suyu sağlığın pek çok alanında faydalı olduğu gibi nasırlar üzerinde de etkili sonuçlar verir.

Acıya ve kötü görünüme son! Ayağınızdaki nasırları geçirmek için…

Ayak derisindeki kalınlaşmalara nasır denmektedir. Nasır hastalık olarak bilinse de hastalık değildir. Cildin meydana gelen tehlikeye verdiği tepkidir. Cildin, içinde bulunduğu iki sert doku arasında kalınlaşması ile deri parçalanmak yerine tabakasını genişleterek tepki verir. Bunun sonucunda, cildin deforme olmasını engellemek için nasır meydana gelir. Nasırdan kurtulmak için ayak bakımına dikkat etmek gerekir. Geçmeyen nasıra ilaç ve kremler ile tıbbi müdahale yapılmalıdır.

NASIR İÇİN SOĞAN SUYU VE SİRKE

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Malzemeler

1 adet soğan
½ bardak beyaz sirke (100 ml)
Streç film
Pamuk
Süngertaşı
Eski çoraplar

Yapılışı

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Bu tedaviyi hazırlayabilmek için, temiz bir kabın içerisine beyaz sirkeyi boşaltın. Ardından mikroplardan ve bakterilerden kurtulmak için soğanı iyice yıkayın ve aşağıdaki aşamaları takip edin:

  • Soğanı üçe bölün ve beyaz sirkenin içerisine koyun. Bir süre bekletin.
  • Ardından karışımın içerisine pamuk batırın ve bu pamuğu ayağınızdaki nasırların üzerine koyun.
  • Ayağınızı streç filmle sarın ve streç filmin kaymaması için çorap giyin.
  • Bunu geceleri uygulayın ve o şekilde uyuyun. Nasırlar bu karışım ile ne kadar çok temas ederse, alacağınız sonuç da o kadar etkili olur.
  • Ertesi sabah kalktığınızda, ayaklarınızı su ve sabun ile yıkayın. Ardından süngertaşını nazikçe nasıra sürtün. Bunun sonucunda ayağınızın yumuşadığını göreceksiniz.
  • Eğer nasır çok kalınsa ve sertse, ondan kurtulmak zor olacaktır. Bu nedenle istediğiniz sonucu alana kadar bu yöntemi tekrarlayın.
  • Yeni meydana gelen nasırlar için ise ayda en az iki kez bu yöntemi uygulamak, nasırların sertleşmesini önleyecektir.

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