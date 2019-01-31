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Açlıktan halsiz düşen yavru atmaca tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

Açlıktan halsiz düşen yavru atmaca tedavi altına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Küçükyenice-Gemici köyü mevkisinde, yol kenarında bitkin haldeki yavru atmacaya rastladı.

Ekip tarafından alınan atmaca, tedavi için veteriner hekime götürüldü.

Veteriner hekim Soner Aktemur, AA muhabirine, atmacanın vücudunda herhangi bir yara olmadığını, sadece açlığa bağlı halsizlik yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

İlaç ve gıda takviyesi yaptığını belirten Aktemur, atmacanın birkaç gün gözetim altında kaldıktan sonra doğal hayata bırakılacağını ifade etti.

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Bilecik Gölpazarı’nda bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

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