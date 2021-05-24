Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

Televizyon dünyasındaki başarılarıyla ve girişimleriyle bilinen Acun Ilıcalı eğitim sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Birçok başarılı yapıma imza atan Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesinde Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu açıkladı. Bunun ardından birçok kişi Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademir'de hangi bölümler var? sorularının yanıtını merak etti. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte başvuru ücreti...

ACUNMEDYA AKADEMİ'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Acunmedya Akademi'ye başvuru yapmak isteyen kişilerin "https://acunmedyaakademi.com" adresine gidip sağ üst köşeden, kırmızı butonun içinde yer alan "hemen başvuru yap" kısmına tıklaması ve istenen bilgileri yazması yeterlidir.

ACUNMEDYA AKADEMİ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

En çok merak edilen konulardan birisi de Acunmedya Akademi'de hangi bölümlerin olacağıdır. Acunmedya Akademi'de oyunculuk, gastronomi, ileri televizyonculuk ve dijital medya eğitimleri yer alacak.

TELEVİZYON BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ

İleri Televizyonculuk Eğitimi

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi