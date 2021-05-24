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Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

24.05.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu, yapımcı ve girişimci Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesinde Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu açıkladı. Peki Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademir'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

Televizyon dünyasındaki başarılarıyla ve girişimleriyle bilinen Acun Ilıcalı eğitim sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Birçok başarılı yapıma imza atan Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesinde Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu açıkladı. Bunun ardından birçok kişi Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademir'de hangi bölümler var? sorularının yanıtını merak etti. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte başvuru ücreti...

ACUNMEDYA AKADEMİ'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Acunmedya Akademi'ye başvuru yapmak isteyen kişilerin "https://acunmedyaakademi.com" adresine gidip sağ üst köşeden, kırmızı butonun içinde yer alan "hemen başvuru yap" kısmına tıklaması ve istenen bilgileri yazması yeterlidir.

Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

ACUNMEDYA AKADEMİ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

En çok merak edilen konulardan birisi de Acunmedya Akademi'de hangi bölümlerin olacağıdır. Acunmedya Akademi'de oyunculuk, gastronomi, ileri televizyonculuk ve dijital medya eğitimleri yer alacak.

TELEVİZYON BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ

İleri Televizyonculuk Eğitimi

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

Prochef Eğitimi

DİJİTAL BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ

Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

Google Reklamcılığı Eğitimi

CRM ve Salesforce Eğitimi

BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Acunmedya Akademi öğrencilerine, alanında başarılı kişilerin yanında staj yapma ve kendini geliştirme fırsatı sunuyor. Acunmedya Akademi'de talep edilen ücretler bölümden bölüme farklılık gösteriyor. 3 bin 300 TL'den başlayan ücretler 34 bin 800'e kadar çıkabiliyor.

İki aylık süreçte toplam 200 saat, alanında başarılı isimler tarafından verilecek olan "İleri Televizyonculuk Eğitimi" ücreti 12 bin 600 TL'dir.

Kayıt olan kişiler Okul Tahsilet Sistemi'nden (OTS) faydalanma hakkında sahiptir. Böylece taksit ile ödeme yapabilir.

Konuya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesinde başlayacağını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Hayalim işim olsun" diyenleri ve eğitim verilen alana ilgi duyanları başvuru yapmaya davet etti.

Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...


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Acun Ilıcalı

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