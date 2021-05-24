Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademi'de hangi bölümler var? İşte başvuru ücreti...

Televizyon dünyasındaki başarılarıyla ve girişimleriyle bilinen Acun Ilıcalı eğitim sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Birçok başarılı yapıma imza atan Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesinde Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu açıkladı. Bunun ardından birçok kişi Acunmedya Akademi'ye başvuru nasıl yapılır? Acunmedya Akademir'de hangi bölümler var? sorularının yanıtını merak etti. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte başvuru ücreti...
Acunmedya Akademi'ye başvuru yapmak isteyen kişilerin "https://acunmedyaakademi.com" adresine gidip sağ üst köşeden, kırmızı butonun içinde yer alan "hemen başvuru yap" kısmına tıklaması ve istenen bilgileri yazması yeterlidir.
En çok merak edilen konulardan birisi de Acunmedya Akademi'de hangi bölümlerin olacağıdır. Acunmedya Akademi'de oyunculuk, gastronomi, ileri televizyonculuk ve dijital medya eğitimleri yer alacak.
TELEVİZYON BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ
İleri Televizyonculuk Eğitimi
GASTRONOMİ BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ
Profesyonel aşçılık eğitimi
Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi
Prochef Eğitimi
DİJİTAL BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİ
Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi
Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi
Google Reklamcılığı Eğitimi
CRM ve Salesforce Eğitimi
Acunmedya Akademi öğrencilerine, alanında başarılı kişilerin yanında staj yapma ve kendini geliştirme fırsatı sunuyor. Acunmedya Akademi'de talep edilen ücretler bölümden bölüme farklılık gösteriyor. 3 bin 300 TL'den başlayan ücretler 34 bin 800'e kadar çıkabiliyor.
İki aylık süreçte toplam 200 saat, alanında başarılı isimler tarafından verilecek olan "İleri Televizyonculuk Eğitimi" ücreti 12 bin 600 TL'dir.
Kayıt olan kişiler Okul Tahsilet Sistemi'nden (OTS) faydalanma hakkında sahiptir. Böylece taksit ile ödeme yapabilir.
Konuya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesinde başlayacağını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Hayalim işim olsun" diyenleri ve eğitim verilen alana ilgi duyanları başvuru yapmaya davet etti.