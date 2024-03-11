HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

11.03.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

bfb8ae34-1703-4af4-8086-393a78a2787f

Gestaş firmasından yapılan açıklama da, “12.03.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 12.03.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe’den saat 09:00 ve 19:00, Gökçeada’dan ise saat 17:00 seferleri yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi. (İHA)

e91dc12f-47cc-4a4a-8eaf-b3f843e2449f
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın o sözlerine böyle karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek'Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın o sözlerine böyle karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek'
Refah Ölmesin: Sen de harekete geçRefah Ölmesin: Sen de harekete geç
CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmiştiCHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti
Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale Bozcaada feribot seferleri feribot
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.