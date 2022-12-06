Adalar Adliyesi çalışma saatleri nedir? Adalar Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hukuk kapsamında olan sayısız işlemin yürütülmesi için adliye binalarına gidilir. Bu işlemler arasında boşanma davalarından şikayet davalarına varan sayısız husus bulunur. İstanbul'da da kişilerin yaşadıkları bölgelere yakın olan adliye binalarında bu gibi işlemleri yürütmeleri mümkündür. Dolayısıyla Adalar merkezde veya yakınında yaşayan kişilerin sıklıkla Adalar Adliyesi çalışma saatlerini araştırdıkları görülür. 1 saat öğle molası verilen Adalar Adliyesi'nin hafta içi günlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret edilmesi uygundur.

Adalar Adliyesi saat kaçta açılıyor?

İstanbul Adalar'da yer alan Adalar Adliyesi çalışma saatleri sıkça araştırılan konulardandır. Bu bölgede oturan kişilerin adliyede herhangi bir işleri olduğu takdirde Adalar Adliyesi'ne yönlendirilmeleri söz konusudur. Genelde adliye binalarının saat 08.30'da hizmet sunmaya başladığı bilinir. Ancak resmî sitesinde belirtilen bilgiler ışığında Adalar Adliyesi açılış saati 08.00 olarak belirtilebilir.

Ancak Adalar Adliyesi'ne gitmesi gereken kişilerin öğle molası saatlerinde işlem yürütemeyeceklerini bilmeleri gerekir. 1 saat öğle molası verildiği bilinen Adalar Adliyesi'nin öğle arası 12.00'de başlar. Dolayısıyla saat 13.00'e kadar bu adliye binasında işlem gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ancak kişiler saat 13.00'ten sonra Adalar Adliyesi'ndeki işlemlerini devam ettirebilir.

Adalar Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

Yaşadığı yer İstanbul Adalar olan kişilerin adliye binasında yürütmeleri gereken bir iş olduğu takdirde Adalar Adliyesi'ne yönlendirildiği bilinir. Bu doğrultuda saat 08.00 itibariyle açıldığı bilinen Adalar Adliyesi çalışma saatleri kapanışa kadar devam eder ve adliyenin saat kaçta kapandığı da sıkça araştırılır. Adalar Adliyesi kapanış saati 17.00'dır. Öğle molası saatleri haricinde tüm işlemlerin yürütülebildiği Adalar Adliyesi'nin akşam 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Adalar Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İstanbul ilinde çok sayıda adliye binası mevcuttur. Vatandaşlar, bulunduklara bölgeye en yakın adliye binalarında işlemlerini gerçekleştirebilir. Adalar bölgesinde yaşayan kişiler de bu bağlamda Adalar Adliyesi'nin hafta içi ve hafta sonu günlerindeki çalışma saatlerini sıkça sorgular. Hafta içi günlerinde 08.00 ile 17.00 arasında açık kalan Adalar Adliyesi, diğer adliye binalarında olduğu gibi hafta sonu günlerinde kapalıdır. Bu nedenle Adalar Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati bilgisi mevcut değildir.

