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Adalar'da seçim sonucu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da merak edilen yerlerden biri olan Adalar’da, CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün en fazla oyu alan aday olduğu görüldü.

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar’da sandıkların yüzde 97,44'ü açılırken, Erdem Gül’ün oy oranın yüzde 43,73 olduğu belirtildi. Adalar’ın AK Parti Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural’ın ise yüzde 30,53 olduğu görüldü.

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Erdem Gül adalar seçim sonucu yerel seçim 2019

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