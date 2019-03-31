Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar\u2019da sand\u0131klar\u0131n y\u00fczde 97,44'\u00fc a\u00e7\u0131l\u0131rken, Erdem G\u00fcl\u2019\u00fcn oy oran\u0131n y\u00fczde 43,73 oldu\u011fu belirtildi. Adalar\u2019\u0131n AK Parti Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 \u00d6zlem \u00d6ztekin Vural\u2019\u0131n ise y\u00fczde 30,53 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.PARTNERDemet Evgar'\u0131n ya\u015f\u0131n\u0131 duyan inanam\u0131yor!Oy say\u0131m\u0131 s\u00fcrerken Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Twitter'dan foto\u011fraf payla\u015ft\u0131Rakip olan muhtar aday\u0131 baba ve o\u011flu, oylar\u0131n\u0131 kulland\u0131 (2)
Okuyucu Yorumları 0 yorum