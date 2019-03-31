Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar’da sandıkların yüzde 97,44'ü açılırken, Erdem Gül’ün oy oranın yüzde 43,73 olduğu belirtildi. Adalar’ın AK Parti Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural’ın ise yüzde 30,53 olduğu görüldü.

