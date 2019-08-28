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"ADALAR ULAŞIM ÇALIŞTAYI"NA HAYVANSEVERLER İLE FAYTONCULAR DA KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

 ADALAR'daki faytonlar, hayvan hakları savunucuları ile  faytoncuları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) ADALAR'daki faytonlar, hayvan hakları savunucuları ile faytoncuları sık sık karşı karşıya getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin düzenlediği “Adalar Ulaşım Çalıştayıönda bu konu ve faytoncuların şikayet ettiği elektrikli bisiklet konusu da gündeme geldi. Büyükada’da gerçekleştirilen çalıştaya bu konunun tarafları olan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ve Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz da katıldı.

Çalıştayın açılış oturumunun ardından açıklamalarda bulunan Okan Oflaz, fayton konusunun kangren olmuş bir sorun olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Seçim öncesinde faytonların kaldırılacağına dair verilen sözler vardı. Biz bu sözlerin yerine getirilmesi istiyoruz ve alternatif herhangi bir iyileştirme çalışmasını kabul etmiyoruz. Bizim tüm uğraşımız tamamen kaldırılana kadar. Biz faytonculara da aslında düşman değiliz, her ne kadar karşı taraf olarak görünsek de bizim derdimiz sistem ve sistemin bu hale getirdiği bir problem. Biz tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Yıllardır çözüm önerilerine gidiyoruz, çözüm önerileri sunuluyor. Hala bir sonuca ulaşabilmiş değiliz. Umarım çalıştay doğru bir yöne evrilir ve doğru sonuçlar çıkar. Hayvanlar için umarım en hayırlı sonuçlar çıkar. Biz kaldırılmasını talep ediyoruz. Adanın topografik yapısı sebebiyle bu hayvanların zaten burada çalışması doğru değil."

"AKÜLÜ ARAÇLARIN DERHAL TAMAMEN TOPLATILMASI LAZIM"
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da yaptığı açıklamada "Adalar sit bölgesi, yolları yaya yolu. Tek resmi ulaşım aracı da faytondur. Bu çalıştayda akülü araçların tartışma konusu olmasını yanlış buluyorum. Tamamen kaçak bir şeyin burada tartışılmasını doğru bulmuyorum. Birinci öncelikli, akülü araçların derhal tamamen toplatılması lazım. Çünkü bunlar ne olduğu belirsiz araçlar. Ne hastaya, ne de sakat olan vatandaşlara hizmet verecek nitelikte değil. Zaten onların araç tarifi belli" diye konuştu.

"BİR AT HASTANESİNİN OLMASI LAZIM"
Hıdır Ünal, "Büyükada’da 227 tane, Heybeliada’da 30, Burgaz’da 21 tane faytonumuz var. Hiçbirinin durumu yaşam alanları olarak diğerinden farklı değil. O nedenle Büyükada’da 86 tane, Heybeli’de 30, Burgaz’da 21 tane at ahırına ihtiyacımız var. Bunların altyapısıyla beraber dizayn edilmesi lazım. ‘Ben yaptım’ mantığıyla olan bir şeyin sonu sağlıklı olmuyor. O nedenle orada faytonculuk yapan seyislerin de yaşam alanını kapsayan komplike bir projenin olması gerekiyor. Bir at hastanesinin olması lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Oflaz ile röportaj
- Ünal ile röportaj
- Faytonların görüntüsü
- Elektrikli bisikletlerin görüntüsü
- Detaylar

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