Adalar'da fayton sorunu çözüm bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karantina altındaki Adalar'da bir taraftan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer taraftan atlara yem desteği sağlıyor ve yeni karantina barınakları kuruyor.

İstanbul, ruam hastalığı nedeniyle 3 ay süreyle karantinaya alındı. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adalar Kaymakamlığı bu süreçte ortak çalışma yürütüyor.

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alınan Adalar'daki 1.275 at için çözüm arayışları devam ediyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çözüm sürecinde hayvanseverler "sıfır atlı fayton" konusunda ısrar ederken, faytoncular ise 35 sembolik faytonla elektrikli fayton önerisi sunuyor.

Faytoncular ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sembolik olarak 35 faytonun hizmet vermeye devam etmesi önerisini destekliyor. Faytoncular, 227 elektrikli faytonla Adalar'daki hizmetlerini sürdürmek istiyor.

Öte yandan Adalar'da sıfır atlı fayton uygulamasını savunan hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişleri de devam ediyor. Hayvanseverler, atların özgür bırakılması için eylemlerini sürdürürken, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde taleplerini dile getiriyor.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Ruam Yönetmeliği çerçevesinde karantina koşullarını ve Mallein Testi uygulama süreci hakkında hukuken yapılması gerekenleri ele aldı.

Adalar Kaymakamlığının, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin süreç de hukuki olarak sürüyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler, Adalar'a peyderpey giderek atların sağlık kontrollerini yapmaya devam ediyor.

İlgili kurumlar, hayvanseverler ve faytoncular, soruna çözüm bulmak adına düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Adalar'da bulunan 1.275 at için nasıl bir çözüm bulunacağı kamuoyu tarafından da merak ediliyor.

- "Mevcut atlarla ilgili şüphe uyandıran bir durum söz konusu değil"

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinin ve atların bakımının devam ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yem takviyesi yaptığını anlatan Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerlerin denetimlerini sürdürdüğünü aktardı.

Kaymakam Ayhan, barınakların, dezenfekte çalışmalarının ve veteriner sayısının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin ise "Yeteri kadar veteriner ve bu konuda çalışan görevliler var ama hayvanların bakımları, sahipleri tarafından yapılıyor. Veterinerler, her gün düzenli olarak atların durumlarını gözden geçiriyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin ilk önce ilaçlama yaptığını, ardından temizlik çalışması ardından tekrar hijyen çalışması yapacağını belirten Ayhan, "Çalışmalar 3 ay boyunca düzenli olarak devam edecek. Mevcut atlarla ilgili şüphe uyandıran bir durum söz konusu değil." diye konuştu.