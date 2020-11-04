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Adalar’daki çelik kasa hırsızı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul’un Adalar ilçesinde girdiği vakıftan kasa hırsızlığı yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adalar’daki çelik kasa hırsızı yakalandı

İstanbul’un Adalar ilçesinde girdiği vakıftan kasa hırsızlığı yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, 32 ayrı suçtan sabıka kaydı ortaya çıktı.
Olay, 28 Ekim’de Adalar ilçesi Büyükada Mahallesinde bulunan bir eğitim vakfında meydana geldi. İddiaya göre söz konusu vakıftan para kasası ve dizüstü bilgisayar çalındı.
Yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin girdiği vakıftan taşınır haldeki çelik kasayı ve dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis,
olayı Serhat A. (25) adlı bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir adresle irtibatlı olduğu belirilendi. Belirlenen adrese önceki gün Adalar ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda Serhat A., yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.’nın, çoğunlukla ‘iş yerinden hırsızlık’ olmak üzere toplam 32 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, “Mala Zarar Verme”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal” ve “İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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