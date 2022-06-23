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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama

23.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamuoyunda büyük tepki çeken Pınar Gültekin davası kararıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haksız tahrik indirimine ilişkin flaş mesajlar veren Bozdağ, "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum. Canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama

Pınar Gültekin davasında verilen kararın yankıları sürerken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar geldi. Haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezasına düşürülen karar sonrası Bozdağ, haksız tahrik konusunun tartışmaya açılabileceği mesajını verdi.

"TARTIŞMAYA AÇILMASI SON DERECE FAYDALI"

Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü buradan ifade etmek istiyorum. Bir soru sorarak da bu tartışmayı Yüksek Yargıtay'ımızın huzurunda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı?

"BENİM DE VİCDANIM SIZLADI"

Son tartışılan konuda elbette insan olarak benim de eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Ama hukuk, hukuk uygulamaları, vicdanların Anayasa, kanun, hukuk ve dosya ile bağlı olduğunu da Anayasa’mızın 138'inci maddesi amirdir. Bizim vicdanlarımız, elbette Anayasa’mıza, kanunlarımıza, hukukumuza ve dosyaya bağlı olarak hareket etmek ve bu çerçevede vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk görevi yapanın ayrılmaz bir vazifesi olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ KONUSU...

Son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil başkaca kararlarla da Türkiye'nin gündeminde çok yoğun yer aldı. Çünkü sonuçta haksız tahrik müessesesi, yüzyıllardır olan ve bütün hukuk sistemlerinde varlığını koruyan bir müessesedir. Bu müesseseye hayatiyet kazandıracak, adalet duygusunu güçlendirecek, uygulamalara vesile kılacak, adaletsizliği önleyecek uygulamalara fren olacak bir içtihat ve bir değerlendirme elbette Yüksek Mahkemenin ve yargının da son derece üzerinde durması gereken bir konu olduğuna yürekten inandığımı burada ifade etmek isterim.

PINAR GÜLTEKİN DAVASI VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ...

İki sene önce Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Cemal Metin Avcı ile tartıştıktan sonra bayılan ve canlı canlı varile konularak üzerine benzin dökülerek yakılan ve sonrasında üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklanmıştı. Açıklanan karar tüm Türkiye'de büyük bir tepkiye neden olmuştu. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan 32 yaşındaki Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş ardından mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirmişti. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verilmişti.

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Pınar Gültekin Bekir Bozdağ Cemal Metin Avcı

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