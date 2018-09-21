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Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abulhamit Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesiyle ilgili, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir" dedi.

Adlet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te katıldığı toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanıp, tahliye edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir. Gerekçeli kararı tabi görmedik. Gerekçeli karar da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Enis Berberoğlu abdülhamit gül adalet bakanı Yargıtay

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