Adalet Bakanı Gül'den Süleyman Soylu'nun annesine hakarete sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararını değerlendiren Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır." diyerek şunları ifade etti:

"Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.

Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir."

'ANNELER BAŞIMIZIN TACI'

Bakan Gül, Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruya ise "Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır." açıklamasını yaptı.



