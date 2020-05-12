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  4. Adalet Bakanı Gül duyurdu: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

Adalet Bakanı Gül duyurdu: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, 'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül duyurdu: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Yüksek mahkemeler, hak duygusunun en güçlü adresidir. Vatandaşın hukukunu belirleyen bağımsız yargının içtihatlarıdır. Bu kazanımlardan bir adım bile geriye gitmek mümkün değildir. Hukuk devleti idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması demektir. Tüm bu süreçleri hukuk devletinin temel ilkesi çerçevesinde yaklaşan bir tutumla Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Adliyeler, noterlikler için yine bir yol haritası çalışması yapıldı. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ile yürürlüğe girecektir.

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