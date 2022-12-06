Adalet Bakanlığı 2592 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı!

Adalet Bakanlığı personel alımı adayların gündeminde yer alıyor. Farklı kadrolara alımlar yapılacak. Geçtiğimiz gün başlayan başvurular için sınırlı süre bulunuyor. Peki Adalet Bakanlığı 2592 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 406 personel alımı başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Başvurular 16 Aralık'ta sona erecek.

Personel alımı başvuruları, 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILICAK?

Adalet Bakanlığı Memur Kadroları:

Adalet Bakanlığı yapılacak boş kadro değişikliği atamalarında 42 Merkez ve 2459 Taşra olmak üzere toplamda 2501 memur alımı yapılacak.

Adalet Müfettiği,

Bilgi İşlem Müdürü,

Şube Müdürü,

Mali Hizmetler Uzmanı,

Memur,

Sayman,

İnfaz ve Koruma Memuru,

Zabıt Katibi,

Bilgisayar İşletmeni,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Şoför,

Mübaşir,

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı,

İcra Katibi,

Daire tabibi,

Sağlık Memuru,

Mühendis,

Teknisyen,

Öğretmen,

