Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alacak.

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilamına göre, Bakanlık bünyesinde 276, Personel Genel Müdürlüğünde 4 bin 424, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için bin 99, Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünde 171 personel çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek.

İlama göre, bakanlık bünyesinde merkezde çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 8 avukat, 37 destek personeli, taşrada da 3 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 45 destek hizmet personeli (hizmetli), 98 psikolog ve 85 sosyal çalışmacı sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.