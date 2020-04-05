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Adalet Bakanlığı'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yeni uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Avukatların UYAP'tan görüntüleyebildikleri bilgi ve belgelerin kapsamı genişletilerek soruşturma dosyalarındaki evraka da sistem üzerinden savcı izniyle ulaşabilmeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yeni uygulama

Adalet Bakanlığı, avukatların sadece mahkeme dosyalarına değil, soruşturma dosyalarındaki belgelere de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden erişebilmelerine ilişkin uygulamayı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, avukatların UYAP üzerinden görüntüleyebildikleri bilgi ve belgelerin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmayla, avukatların fiziki olarak ulaşabildikleri soruşturma dosyalarındaki belgelere UYAP'tan erişmelerine imkan sağlandı. Daha önce avukatlar sadece mahkeme dosyalarına UYAP üzerinden ulaşabiliyordu.

Uygulama, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bugün başlatıldı.

Yeni uygulamaya göre avukatlar, vekili veya müdafisi oldukları soruşturma dosyalarıyla ilgili "UYAP Avukat Portal"dan "soruşturma dosyasını inceleme" talebi gönderecek. Bu talebin Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanması üzerine izin verilen evrak, avukatların UYAP sayfalarından görülebilecek.

Talebin reddedilmesi halinde ise avukatlar, savcının gerekçesine de aynı şekilde UYAP sayfasından erişebilecek.

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