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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE başvurusu sonuç sorgulama ekranı

11.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla bekleniyor. 12 Mart 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruların bitmesinin ardından CTE İKM sonuçları için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Adaylar,' Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 CTE başvurusu sonuç sorgulama ekranı...

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE başvurusu sonuç sorgulama ekranı

İKM sonuçları, başvuruların sona ermesinden sonra merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin başvuru yaptığı İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak.

ADALET BAKANLIĞI CTE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olunca detaylar haberimizde yer alacak. Sözlü sınava, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE başvurusu sonuç sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI CTE BAŞVURU SONUÇLARI RESMİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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