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Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personelinin öğrenim ve diğer şartları, işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına ilişkin hususlar belirlendi.

Buna göre, işe alınacak sözleşmeli bilişim personelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümlerin yanı sıra istihdam edilecekleri pozisyonla ilgili konularda, en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Yıl boyunca yapılacak alımlara ilişkin, Bakanlık tarafından genel duyuru yapılacak.

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