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Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1,5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde emzirdikten sonra beşiğine koyduğu bebeğini bir süre sonra kontrol eden anne Filiz A., bebeğin hareket etmediğini ve dudaklarının morardığını fark etti. Anne, hemen 112 Acil'i aradı. Adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Hastane morguna konulan Adalet A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, anne Filiz A.'nın ifadesine başvurdu. (DHA)

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Edirne Keşan Adalet A.

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