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Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: CHP ile birlik içindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

ADALET Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda iler.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - ADALET Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda iler. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Bu değerlere ve kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi. Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, "İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu. İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

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