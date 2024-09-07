HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Adaletin temeli mülk" Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor: 'İzliyor musunuz fakirler?'

"Adaletin temeli mülk" Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor: 'İzliyor musunuz fakirler?'

07.09.2024 09:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Polatları konuşuyor. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından eşi Engin Polat da tahliye edildi. Tahliye, gündeme bomba gibi düştü. Özellikle tahliye kararının çıkmasının ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırırken o videoya adeta yorum yağdı. Sosyal medyada karara tepkiler sürüyor. Eleştirilerin odağında ise 'adalet' yer aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Adalet mülkün temelidir" sözüne gönderme yaparak "Adaletin temeli mülk" yorumunu yaptı.

"Adaletin temeli mülk" Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor: 'İzliyor musunuz fakirler?'

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, dün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ı karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı. Tahliye kararı Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

20240906aw282466-0

Sosyal medyada karara, tepkiler gelmeye devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti ve tahliye kararına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, çok sayıda yorum yaptı. Yorumlarda eleştirilerin odağında ise 'adalet' yer aldı.

20240906aw282466-2

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet üç kuruş vergi için marangoz atölyesi basar, kuru kayısının peşinde koşarken... Suç işlemek için örgüt kurma, naylon fatura için dümenden şirket kurma gibi suçlarla suçlanan Polat çiftinin göbek ata ata tahliye olması da gerçekten ibretlik" yorumu yaptı.

n1

İŞTE SOSYAL MEDYADA POLATLARIN TAHLİYESİNE GELEN YORUMLAR

Ekran görüntüsü 2024-09-07 085521

Ekran görüntüsü 2024-09-07 085535

Ekran görüntüsü 2024-09-07 085704

Ekran görüntüsü 2024-09-07 085926

Ekran görüntüsü 2024-09-07 090011

Ekran görüntüsü 2024-09-07 090044

s1

i1

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat tahliye engin polat
En Çok Okunan Haberler
Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Kredi kartına düzenleme sinyali! SGK veri toplayacak: Kartlara 'gerçek limit' ayarı geliyor

Kredi kartına düzenleme sinyali! SGK veri toplayacak: Kartlara 'gerçek limit' ayarı geliyor

Erdoğan imzaladı, yeni genelge yayımlandı! Tüm kurum ve kuruluşlara çağrı: Üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin

Erdoğan imzaladı, yeni genelge yayımlandı! Tüm kurum ve kuruluşlara çağrı: Üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin

Minibüsün koltuğundaki sürücü 14 yaşında çıktı! Olay yerine gelen babası çocuğa destek verdi: 'Erkek evladı bu'

Minibüsün koltuğundaki sürücü 14 yaşında çıktı! Olay yerine gelen babası çocuğa destek verdi: 'Erkek evladı bu'

Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.