"Adaletin temeli mülk" Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor: 'İzliyor musunuz fakirler?'

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, dün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ı karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı. Tahliye kararı Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada karara, tepkiler gelmeye devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti ve tahliye kararına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, çok sayıda yorum yaptı. Yorumlarda eleştirilerin odağında ise 'adalet' yer aldı.

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet üç kuruş vergi için marangoz atölyesi basar, kuru kayısının peşinde koşarken... Suç işlemek için örgüt kurma, naylon fatura için dümenden şirket kurma gibi suçlarla suçlanan Polat çiftinin göbek ata ata tahliye olması da gerçekten ibretlik" yorumu yaptı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA POLATLARIN TAHLİYESİNE GELEN YORUMLAR