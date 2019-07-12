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Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bu sene 26'ncısı yapılacak festival, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek

Adana'da 26'ıncısı düzenlenecek Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Türkiye'nin en önemli film festivallerinden olan ve her yıl heyecanla beklenen etkinliğin 23-29 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Festival kapsamında bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasının seçkin örneklerinin, özel gösterim bölümlerinin, atölyelerin, sergiler ve söyleşilerin yer alacağı festival, bir hafta boyunca sanatseverlere heyecan dolu günler yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden olan organizasyona yeniden "Altın Koza" adını verdiklerini belirtti.

Sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza AŞ Yönetim Kuruluna dahil ettiklerini bildiren Karalar, "Festivale 'Altın Koza' ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ediyorum. Organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival, 2016'dan itibaren Uluslararası Adana Film Festivali ismiyle düzenleniyordu.

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