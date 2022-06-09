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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 'hükümeti devirme' gerginliği! Zeydan Karalar'ın sözleri tartışma yarattı

09.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün yaptığı açıklamada "Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partimin Millet İttifakı'nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım, orada oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevi yapmak durumundayım" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri, belediyenin meclis toplantısında, Başkan Karalar'ın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP'li üyeler ise Cumhur İttifakı üyelerini mağdur edebiyatı yapmakla suçladı. İşte detaylar!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 'hükümeti devirme' gerginliği! Zeydan Karalar'ın sözleri tartışma yarattı

Büyükşehir Belediyesi haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 2’nci oturumu, Meclis 1’inci Başkanvekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın dün Hadırlı Mahallesi'ndeki Hadırlı Parkı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada kullandığı, "Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partimin, Millet İttifakı’nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım, orada oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevi yapmak durumundayım” ifadelerine tepki gösterdi.

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'BU HÜKÜMETİ DEVİRMEYE GÜCÜNÜZ YETMEZ'

Demirdağ, "Ne zamandan beri misyonunuz hükümeti devirmek oldu? Cumhur ittifakını ve bu hükümeti devirmeye gücünüz yetmez. Arkasında yüce Türk milleti vardır. 27 Nisan muhtırası, Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz deviremedi. Bu senaryoyu çok gördük. Bu hükümeti devirmek için vatandaşa kurşun atanların aldıkları dersi görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim için tek hedef var o da Millet İttifakı belediyelerini geldikleri yere göndermek ve bu güzel Adana’yı yeniden hak ettiği hizmete kavuşturmaktır" diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da Zeydan Karalar’ın konuşmasını cep telefonuyla meclis üyelerine dinletti. Gülaçtı, “Sizin göreviniz Adana’ya hizmet etmek. Bu amaçla seçildiniz. Adana’ya ne yaptınız? Taş üstüne taş koyamadınız sonra kalkıyorsunuz meydanı boş buluyorsunuz, diyorsunuz ki ‘Tarih bana hükümeti devirme misyonu yükledi’ Sizi şiddetle uyarıyoruz. Kalan 2 yılınızda bari Adana’ya hizmet için uğraşın, siyasetle uğraşmayın. Tarih size nasıl bir misyon yükledi bilmiyorum ancak şu açık ve net; tarih size Adana’nın 5 yılını heba eden başkan olma misyonunu yüklemiş" dedi.

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‘MECAZİ ANLAMDA KULLANILAN BİR SÖZ’

CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan ise Demirdağ ve Gülaçtı’yı mağdur edebiyatı yapmakla suçlayarak, "Söylenen her sözden, geliştirilen her politikadan bir mağduriyet çıkarıp bunun üzerinden bir puan toplama hevesi içerisine giriliyor. Bir sözden darbe iması yapıyorsunuz. Bir hükümeti devirmek derken aklınıza hemen darbeye getirmek gelmesin. Siyasilerin hükümeti devirmesi suç değildir. Her siyasi parti var olan bir yönetimi devirmek ister. Bu mecazi anlamda kullanılan bir sözdür" ifadelerini kullandı. Serdar Seyhan’ın sözlerine Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

Pozantı Belediye Başkanı MHP’li Mustafa Çay ise Zeydan Karalar’ın söylediği ifadelerin, hizmetleri kategorize etmek anlamı taşıdığını söyledi. Pozantı’da özellikle bazı yollarda yıllardır çalışma yapılmadığını savunan Çay, “Bu hizmetlerin yapılmama sebebi o zaman bu yüklenen misyon mudur? İnsanları ayırmayalım. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü, Yörük'ü biz biriz" dedi.
Çay’ın ifadeleri üzerine mecliste tansiyon yükseldi. Meclis üyelerinin karşılıklı tartışmaları ve atışmalar, Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik’in müdahalesiyle son buldu.

(DHA)

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