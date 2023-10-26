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  4. Adana'da 3 yıl önce ortalığı birbirine katmıştı! 'Komando dede' İbrahim Cebeci eşini baltayla vahşice katletti

Adana'da 3 yıl önce ortalığı birbirine katmıştı! 'Komando dede' İbrahim Cebeci eşini baltayla vahşice katletti

26.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Adana'da 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, sabah saatlerinde karısı Ayşe Cebeci'yi balta ile öldürdü. Karısının başına defalarca balta ile vuran Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Cebeci, bundan 3 yıl önce de silahla rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ‘Komando dede’ olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı.

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CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebeci'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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3 YIL ÖNCE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATMIŞTI

İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti. O dönem Cebeci’nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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