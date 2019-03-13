Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay 1 Şubat 2018 günü Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında oynayan iki çocuk, suyun içinde gördükleri şeyi oyuncak bebek zannetti. Kanala girip çöp ile kontrol ettikleri cismin bir insana ait kafatası olduğunu görünce korkup kanaldan çıkan çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu ve cesedin iki elinin, kafasının ve bir ayağının kemirgen hayvanlar tarafından yendiğini tespit etti. Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada cesedin 14 Eylül 2017 günü Suriye'den geldikleri Adana'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin edildi. Rengin Abdo'nun cesedinin de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunduğu belirlendi. Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Suriyeli kadının yakınları, yaptıkları teşhiste kadının üzerindeki kıyafetlerden ve diğer kadının cesedinin bulunduğu yere çok yakın olmasından dolayı cesedin Emine Hani'ye ait olduğunu söyledi.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ DNA ÖRNEĞİNİ İSTEDİ, ARAŞTIRMAYA DEVAM ETTİ Ailenin kadının cesedini teşhis etmesine rağmen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler, cesetten DNA örneği alınmasını istedi. Adli Tıp Kurumunda örnek alınarak ceset Suriyeli aileye teslim edildi. Aile cesedi kendi kızlarıymış gibi toprağa verdi. Ancak polis cesedin Suriyeli kadına ait olduğuna inanmayarak araştırmaya devam etti. Polis, o tarihte kanala yakın bölgede cesedi bulunan kadının yaşına yakın kayıp başvurularını incelemeye aldı. Polis, yaptığı araştırmada 23 Eylül 2017 tarihinde Özlem Fırat (28) isimli kadının evden çıktıktan sonra bir daha dönmediği yönünde kocası Murat Fırat'ın (32) kayıp başvurusu yaptığını belirledi. DNA ÖZLEM FIRAT'A AİT ÇIKTI, ÖZEL EKİP KURULDU Polis, bu tespit üzerine Özlem Fırat'ın yakınlarından da DNA örneği alarak cesetten alınan DNA ile karşılaştırılması için kriminale gönderdi. Gelen sonuçlar da cinayet dedektiflerini haklı çıkardı. Bulunan cesedin Suriyeli kadın olmadığı, Özlem Fırat'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, özel ekip kurarak Fırat'ın nasıl öldüğü yönünde araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmada Murat Fırat ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Özlem Fırat'ın evli olan Sadık Ç. (32) ile gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürüldü.