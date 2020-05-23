Adana'da Ali el Hemdan'ın vurulmasıyla ilgili polis memuru hakkında müebbet hapis istemi

Savcılıkça, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımı, kamera kayıtları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, suça konu eylemle ve sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İddianamede, olay tarihinde şüphelinin de içlerinde bulunduğu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sucuzade Mahallesi'nde Kovid-19 nedeniyle uygulama yaptığı, bu sırada şüpheli polis memurunun Ali el Hemdan'ı uzaktan görerek yanına çağırdığı aktarıldı. Hemdan'ın yanındaki kişinin kontrol noktasına gittiği, Suriyeli gencin ise sokak içerisine doğru ilerlediği aktarılan iddianamede, şüphelinin de arkasından giderek durması için ihtarda bulunduğu anlatıldı.

POLİS MEMURUNUN SAVUNMASI KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ İddianamede, mevcut olay yerini tam gösterir kamera görüntülerinin incelendiğine işaret edilerek, sokağın başında içeriye doğru yürüyen Ali el Hemdan'ın yaklaşık 15-20 metre arkasından da şüpheli polis memurunun gittiği, kısa bir süre sonra Suriyeli gencin polis memuruna yüzünü dönerek geri geri yürüdüğü aktarıldı. Bu sırada şüphelinin elinde bulunan silahın namlusuna mermiyi verdiği ve ateş ettiği belirtilen iddianamede, aynı anda Hemdan'ın yere yığıldığının anlaşıldığı, polis memurunun savunmasının kamera görüntüleriyle örtüşmediği ifade edildi. POLİS MEMURU SENDELEMEMİŞ Görgü tanığının ifadesinin ise kamera kayıtlarıyla birebir örtüştüğü aktarılan iddianamede, "Kamera görüntülerinde şüphelinin beyanında geçtiği şekilde ayağının sendelemesi, düşmesi gibi bir durumun ve herhangi bir koşma kovalamaca durumunun olmadığının açık olarak görüldüğü dolayısıyla şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.