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  4. Adana'da bisikletle takip ettiği kadının boynundan kolyesini böyle çaldı

Adana'da bisikletle takip ettiği kadının boynundan kolyesini böyle çaldı

03.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kapkaççının, bisikletle takip ettiği kadının kolyesini boynundan alıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül’ü, bisikletli bir kişi takip etmeye başladı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bisikletli genç, kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtı. Kadın, çığlık atarak kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bisikletli kapkaççı ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Leyla Gül’ün durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Ç. (22) olduğunu tespit etti. Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Polis kolyeyi bir evin bahçesinde buldu.

"NE ÇEKİYORSUNUZ? ADAM MI ÖLDÜRDÜK?"

Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, kapkaçı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?” demesi dikkat çekti.

Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ç. tutuklandı. Altın kolye ise Leyla Gül’e teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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