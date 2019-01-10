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Adana'da ByLock kullandığı ileri süren 4 kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ'nün gizli haberleşme ağı 'ByLock' uygulamasını kullandığı öne sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4 kadın tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' uygulamasını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa’da 8 Ocak günü operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında FETÖ'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.'nin eşi Canan B.'nin de bulunduğu 4'ü kadın 1 avukat erkek gözaltına alındı.

Zanlılardan Canan B.'nin eşinin adına kayıtlı telefondan Bylock kullandığı tespit edilirken, diğer zanlıların da başka isimlerin üzerine olan hatlardan ByLock kullandığı ileri sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Erkek şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca polisin iki günde ByLock kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 11 şahsın daha gözaltına alındığı ve bunlardan 7'sinin tutuklandığı öğrenildi.

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3 GAYBUBET EVİNE BASKIN

ByLock operasyonlarının yanı sıra FETÖ'nün hücre evi olarak bilinen gaybubet evlerine yönelik de operasyonlar yapıldı. Polis belirlediği 3 gaybubet evine yaptığı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Bu zanlılardan örgütün Adana'da asker mahrem imam olduğu öne sürülen H.F.S., örgütün büyük bölge öğretim sorumlusu olduğu iddia edilen M.Ş., İskenderun büyük bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen M.G. ile FETÖ nedeniyle ordudan ihraç edilen M.İ.G. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana ByLock FETÖ

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