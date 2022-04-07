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Adana'da canlı bomba paniği! Bekçiler üzerine atladı...

07.04.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da ekipleri alarma geçiren olayda panik yaşandı. Bölgede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği gördü. Bu üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayan bekçiler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanları tarafından şüphelinin üzerinde bomba düzeneği bulunduğu belirlenirken üzerinde patlayıcının olmadığı da tespit edildi. Şüpheli şahıs, terör ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana'da canlı bomba paniği! Bekçiler üzerine atladı...

Panik anlarının yaşandığı olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

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BEKÇİLER ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

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Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

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ÜZERİNDEKİNİN BOMBA DÜZENEĞİ OLDUĞU ANCAK PATLAYICI MADDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B’in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi.

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GÖZALTINA ALINDI

Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü.

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Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana
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