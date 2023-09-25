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  4. Adana'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında bıçaklandı

Adana'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında bıçaklandı

25.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından göğsünden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şıhmus Şaşatlı (57) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıs, Şaşatlı'yı göğsünden defalarca bıçakladı. Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Adana tartışma dehşet

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